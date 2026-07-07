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Al-Jinn
17
72:17
لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ١٧
لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِۦ يَسْلُكْهُ عَذَابًۭا صَعَدًۭا ١٧
لِّنَفۡتِنَهُمۡ
فِيهِۚ
وَمَن
يُعۡرِضۡ
عَن
ذِكۡرِ
رَبِّهِۦ
يَسۡلُكۡهُ
عَذَابٗا
صَعَدٗا
١٧
Để TA có thể thử thách chúng trong đó (xem ai biết tạ ơn TA và ai là kẻ quay lưng với TA). Ai quay lưng với việc tưởng nhớ Thượng Đế của y thì Ngài sẽ đẩy y vào sự trừng phạt đau đớn tột cùng.
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Al-Sa'di
Только бесчестие и ненависть к истине помешали им встать на прямой путь и вкусить воды вкусной, приятной. Аллах ниспосылает верующим подобные испытания для того, чтобы испытать их веру и отличить правдивого раба от лжеца. А тех, кто отвращается от Писания, не следует его заповедям и пренебрегает ими, Аллах подвергает невыносимому и мучительному наказанию.