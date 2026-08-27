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Tafsir: Al-Insan 76:7
Al-Insan
7
76:7
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ٧
يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًۭا كَانَ شَرُّهُۥ مُسْتَطِيرًۭا ٧
يُوفُونَ
بِٱلنَّذۡرِ
وَيَخَافُونَ
يَوۡمٗا
كَانَ
شَرُّهُۥ
مُسۡتَطِيرٗا
٧
Họ (là những người) đã hoàn thành lời thề nguyện (của họ) và luôn sợ cái Ngày mà sự xấu xa sẽ lan tràn (và đó là Ngày Tận Thế).
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[
يُوفُونَ بِالنَّذْرِ
] وه ئهگهر له دونیا نهزرێكیان كردبێ وهفایان ههیه بهرامبهری، نهزرێك كه چاك بێت جێبهجێی ئهكهن ههر چهنده باشتر وایه كه نهزر نهكرێت [
وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٧)
] وه واز له خراپهو تاوان دێنن و دهستى لێههڵدهگرن چونكه له ڕۆژێك ئهترسێن كه ڕۆژی قیامهته كه سزای ئهو ڕۆژه یهكجار بڵاوهو ههموو خهڵكی ئهگرێتهوه مهگهر كهسانێك خوای گهوره ڕهحمیان پێ بكات.