Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Insan 76:6
Al-Insan
6
76:6
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ٦
عَيْنًۭا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًۭا ٦
عَيۡنٗا
يَشۡرَبُ
بِهَا
عِبَادُ
ٱللَّهِ
يُفَجِّرُونَهَا
تَفۡجِيرٗا
٦
Có một con suối mà những người bề tôi của Allah sẽ uống; dòng chảy của nó dồi dào theo mong muốn của họ.
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (٦)
] لهسهرچاوهیهكهوه ئهم كافورهیان بۆ دێت كه بهندهكانی خوای گهوره وهكو تهقینهوهیهك ئهو سهرچاوهیه ئهیتهقێننهوه، یاخود ههڵسوكهوتى تیا ئهكهن چۆن ویستیان لێ بێ، وه بۆ ههر شوێنێك بڕۆن و له كوێ دانیشن لهناو كۆشك و خانوو و مهجلیسهكانیاندا ئهو سهرچاوانه لهگهڵ خۆیاندا ئهبهن و لهلایانهوه دهرئهچێ، وه تاموچێژو لهزهتی لێ ئهكهن.