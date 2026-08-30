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Tafsir: Al-Insan 76:28
Al-Insan
28
76:28
نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شينا بدلنا امثالهم تبديلا ٢٨
نَّحْنُ خَلَقْنَـٰهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَـٰلَهُمْ تَبْدِيلًا ٢٨
نَّحۡنُ
خَلَقۡنَٰهُمۡ
وَشَدَدۡنَآ
أَسۡرَهُمۡۖ
وَإِذَا
شِئۡنَا
بَدَّلۡنَآ
أَمۡثَٰلَهُمۡ
تَبۡدِيلًا
٢٨
TA đã tạo ra chúng và làm cho cơ thể của chúng cường tráng, nhưng khi TA muốn, TA có thể đưa những người tương tự đến thay thế chúng toàn bộ.
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Al-Sa'di
Самым прекрасным образом Мы сложили их нервы, сосуды, сухожилия и одарили их зримыми и незримыми способностями. Мы сформировали их тела и наделили их возможностью совершать то, что они пожелают. Тот, кто сотворил их такими, способен и вернуть их к жизни после смерти, чтобы воздать каждому за его деяния. Тому, кто привел их в этот мир через столько стадий развития, не подобает оставить их без внимания, без повелений и запретов, без награды и наказания. Поэтому Он сказал, что когда пожелает, то взрастит людей еще раз в точно таком же виде. А произойдет это в День воскресения.