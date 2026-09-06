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Tafsir: Al-Baqarah 2:81
Al-Baqarah
81
2:81
بلى من كسب سيية واحاطت به خطييته فاولايك اصحاب النار هم فيها خالدون ٨١
بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةًۭ وَأَحَـٰطَتْ بِهِۦ خَطِيٓـَٔتُهُۥ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٨١
بَلَىٰۚ
ﲋﲌ
مَن
ﲍ
كَسَبَ
ﲎ
سَيِّئَةٗ
ﲏ
وَأَحَٰطَتۡ
ﲐ
بِهِۦ
ﲑ
خَطِيٓـَٔتُهُۥ
ﲒ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
ﲓ
أَصۡحَٰبُ
ﲔ
ٱلنَّارِۖ
ﲕﲖ
هُمۡ
ﲗ
فِيهَا
ﲘ
خَٰلِدُونَ
ﲙ
٨١
ﲚ
Không đâu, ai đã tích cóp tội lỗi thì sẽ bị tội lỗi đó túm lấy họ, họ sẽ là đám cư dân của Hỏa Ngục và phải ở trong nó mãi mãi.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ
] بهڵێ ههر كهسێك خراپهیهك ئهنجام بدات له هاوهڵدانان بۆ خواو له تاوان، وه تهوبهی لێ نهكات و ئهوهنده تاوان بكات تاوان دهوری بدات [
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٨١)
] ئا ئهوانه هاوهڵی دۆزهخن به نهمری له ئاگری دۆزهخدا ئهمێننهوه [
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
] وهئهوانهی كه ئیمانیان هێناوه وه كردهوهی چاكیان كردوه.