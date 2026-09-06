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Tafsir: Al-Baqarah 2:73
Al-Baqarah
73
2:73
فقلنا اضربوه ببعضها كذالك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعقلون ٧٣
فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْىِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٧٣
فَقُلۡنَا
ﱺ
ٱضۡرِبُوهُ
ﱻ
بِبَعۡضِهَاۚ
ﱼﱽ
كَذَٰلِكَ
ﱾ
يُحۡيِ
ﱿ
ٱللَّهُ
ﲀ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
ﲁ
وَيُرِيكُمۡ
ﲂ
ءَايَٰتِهِۦ
ﲃ
لَعَلَّكُمۡ
ﲄ
تَعۡقِلُونَ
ﲅ
٧٣
ﲆ
TA đã phán: “Các ngươi hãy lấy xương (của con bò đã cắt tiết) đánh vào nó (thi thể của nạn nhân).” Với cách đó, Allah làm cho người chết sống lại (chỉ ra kẻ sát nhân), đồng thời để Ngài trình bày cho các ngươi thấy các phép lạ của Ngài, mong rằng các ngươi biết suy nghĩ.
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Al-Sa'di
Когда израильтяне зарезали корову, им было велено ударить мертвеца частью ее. Возможно, им было указано на определенный орган коровы, а возможно, они могли ударить мертвеца любой ее частью, поскольку указание на определенный орган животного в данном случае было совершенно бессмысленно. Израильтяне выполнили это повеление, и тогда Аллах воскресил мертвеца. Тот назвал имя убийцы, и Аллах раскрыл то, что они пытались скрыть. Воскрешение мертвеца на глазах у целого народа однозначно свидетельствовало об истинности воскрешения после смерти, и это должно было заставить израильтян призадуматься и отдалиться от всего, что могло навредить им.