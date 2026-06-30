Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Baqarah
7
2:7
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ٧
خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰٓ أَبْصَـٰرِهِمْ غِشَـٰوَةٌۭ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌۭ ٧
خَتَمَ
ٱللَّهُ
عَلَىٰ
قُلُوبِهِمۡ
وَعَلَىٰ
سَمۡعِهِمۡۖ
وَعَلَىٰٓ
أَبۡصَٰرِهِمۡ
غِشَٰوَةٞۖ
وَلَهُمۡ
عَذَابٌ
عَظِيمٞ
٧
Bởi Allah đã đóng dấu lên trái tim của họ, còn tai và mắt của họ đã bị bịt kín, rồi họ sẽ phải chịu một sự trừng phạt khủng khiếp.
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Печать, наложенная на их сердца и слух, не позволяет вере проникнуть в их сердца, и поэтому они не придают значения и не прислушиваются к тому, что может принести им пользу. На их глазах - покрывало, которое мешает им увидеть то, из чего они могут извлечь выгоду. Перед ними закрыты все дороги, ведущие к знаниям и добру, и бессмысленно надеяться на то, что они обретут благо. Они лишены такой возможности, перед ними закрыты дороги, ведущие на путь правой веры, потому что они сами отказались уверовать и сопротивлялись истине после того, как она была открыта им. По этому поводу Всевышний сказал: «Мы отворачиваем их сердца и умы, поскольку они не уверовали в него в первый раз» (6:110). Таково их наказание в мирской жизни, а в Последней жизни их ожидает великое наказание - вечные адские муки и беспредельный гнев Всемогущего Владыки.