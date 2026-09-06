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Tafsir: Al-Baqarah 2:69
Al-Baqarah
69
2:69
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ٦٩
قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌۭ صَفْرَآءُ فَاقِعٌۭ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّـٰظِرِينَ ٦٩
قَالُواْ
ﳁ
ٱدۡعُ
ﳂ
لَنَا
ﳃ
رَبَّكَ
ﳄ
يُبَيِّن
ﳅ
لَّنَا
ﳆ
مَا
ﳇ
لَوۡنُهَاۚ
ﳈﳉ
قَالَ
ﳊ
إِنَّهُۥ
ﳋ
يَقُولُ
ﳌ
إِنَّهَا
ﳍ
بَقَرَةٞ
ﳎ
صَفۡرَآءُ
ﳏ
فَاقِعٞ
ﳐ
لَّوۡنُهَا
ﳑ
تَسُرُّ
ﳒ
ٱلنَّٰظِرِينَ
ﳓ
٦٩
ﳔ
Họ (lại yêu cầu Musa), nói: “Vậy Người hãy cầu nguyện Thượng Đế của Người trình bày rõ cho chúng tôi biết nó màu gì?” (Musa) bảo: “Ngài phán rằng đó là con bò cái vàng hung, màu của nó làm cho người nhìn thích thú.”
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Wakarudi kwenye kujadili kwao wakisema, “Mwambie Mola wako Atufafanulie rangi yake.” Akasema kuwaambia, “Yeye anasema kwamba huyo ni rangi ya manjano iliyoiva sana, anayemtia furaha mwenye kumwangalia.”