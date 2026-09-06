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Tafsir: Al-Baqarah 2:68
Al-Baqarah
68
2:68
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذالك فافعلوا ما تومرون ٦٨
قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌۭ لَّا فَارِضٌۭ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌۢ بَيْنَ ذَٰلِكَ ۖ فَٱفْعَلُوا۟ مَا تُؤْمَرُونَ ٦٨
قَالُواْ
ﲧ
ٱدۡعُ
ﲨ
لَنَا
ﲩ
رَبَّكَ
ﲪ
يُبَيِّن
ﲫ
لَّنَا
ﲬ
مَا
ﲭ
هِيَۚ
ﲮﲯ
قَالَ
ﲰ
إِنَّهُۥ
ﲱ
يَقُولُ
ﲲ
إِنَّهَا
ﲳ
بَقَرَةٞ
ﲴ
لَّا
ﲵ
فَارِضٞ
ﲶ
وَلَا
ﲷ
بِكۡرٌ
ﲸ
عَوَانُۢ
ﲹ
بَيۡنَ
ﲺ
ذَٰلِكَۖ
ﲻﲼ
فَٱفۡعَلُواْ
ﲽ
مَا
ﲾ
تُؤۡمَرُونَ
ﲿ
٦٨
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Họ (yêu cầu Musa), nói: “(Nếu đúng như vậy,) Người hãy cầu nguyện Thượng Đế của Người mô tả rõ cho chúng tôi biết con bò cái đó ra sao?” (Musa) bảo: “Ngài phán rằng đó là con bò cái, không quá già cũng không quá tơ mà là ở giữa hai mức đó. Nào các người hãy mau thực hiện theo điều mà các người đã được lệnh!”
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السعدي Al-Sa'di
{ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ }
أي: ما سنها؟
{ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ }
أي: كبيرة
{ وَلَا بِكْرٌ }
أي: صغيرة
{ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ }
واتركوا التشديد والتعنت.