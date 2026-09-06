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Tafsir: Al-Baqarah 2:63
Al-Baqarah
63
2:63
واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ٦٣
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُوا۟ مَآ ءَاتَيْنَـٰكُم بِقُوَّةٍۢ وَٱذْكُرُوا۟ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٦٣
وَإِذۡ
ﱚ
أَخَذۡنَا
ﱛ
مِيثَٰقَكُمۡ
ﱜ
وَرَفَعۡنَا
ﱝ
فَوۡقَكُمُ
ﱞ
ٱلطُّورَ
ﱟ
خُذُواْ
ﱠ
مَآ
ﱡ
ءَاتَيۡنَٰكُم
ﱢ
بِقُوَّةٖ
ﱣ
وَٱذۡكُرُواْ
ﱤ
مَا
ﱥ
فِيهِ
ﱦ
لَعَلَّكُمۡ
ﱧ
تَتَّقُونَ
ﱨ
٦٣
ﱩ
(Các ngươi hãy nhớ lại) khi TA đã nhận giao ước của các ngươi và TA đã nâng ngọn núi lên trên các ngươi mà phán: “Các ngươi hãy nắm chắc những gì TA đã ban cho các ngươi (trong Kinh Tawrah), và các ngươi hãy ghi nhớ mọi điều răn dạy trong đó hi vọng các ngươi sẽ ngoan đạo.”
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na kumbukeni, enyi Wana wa Isrāīl, tulipochukua kutoka kwenu ahadi ya mkazo ya kumuamini Mwenyezi Mungu na kumpwekesha kwa ibada, na tukaliinua jabali la Tūr juu yenu na tukawaambia, “Chukueni, kwa bidii na jitihadi, Kitabu tulichowapa na mkitunze. Na mkitofanya hivyo, tutaliangusha hili jabali juu yenu liwafinike, na msiisahau Taurati kwa maneno na vitendo, mpate kunicha na kuiogopa adhabu Yangu.”