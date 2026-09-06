Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Baqarah 2:62
Al-Baqarah
62
2:62
ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابيين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٦٢
إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱلَّذِينَ هَادُوا۟ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ وَٱلصَّـٰبِـِٔينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٦٢
إِنَّ
ﱁ
ٱلَّذِينَ
ﱂ
ءَامَنُواْ
ﱃ
وَٱلَّذِينَ
ﱄ
هَادُواْ
ﱅ
وَٱلنَّصَٰرَىٰ
ﱆ
وَٱلصَّٰبِـِٔينَ
ﱇ
مَنۡ
ﱈ
ءَامَنَ
ﱉ
بِٱللَّهِ
ﱊ
وَٱلۡيَوۡمِ
ﱋ
ٱلۡأٓخِرِ
ﱌ
وَعَمِلَ
ﱍ
صَٰلِحٗا
ﱎ
فَلَهُمۡ
ﱏ
أَجۡرُهُمۡ
ﱐ
عِندَ
ﱑ
رَبِّهِمۡ
ﱒ
وَلَا
ﱓ
خَوۡفٌ
ﱔ
عَلَيۡهِمۡ
ﱕ
وَلَا
ﱖ
هُمۡ
ﱗ
يَحۡزَنُونَ
ﱘ
٦٢
ﱙ
Quả thật, những người có đức tin (trong cộng đồng Islam) và các cộng đồng người Do Thái, người Thiên Chúa và người Sobi-un (Sabian)[3], ai trong số họ đã tin tưởng vào Allah, tin vào Đời Sau và hành thiện thì họ đã đạt được phần thưởng từ Thượng Đế của mình, họ sẽ không phải lo sợ cũng sẽ không buồn phiền.
1
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا
] ئهو كهسانهی كه باوهڕیان هێناوه به پێغهمبهری خوا
صلی الله علیه وسلم
وه ئهوانهی كه یههودی بوونه، كه نسبهته بۆ (یهودا) كه گهورهترین كوڕی یهعقوب بووه، یان بۆیه پێیان وتراوه یههود چونكه له كاتی تهورات خوێندندا خۆیان جوڵاندۆتهوه، یان وتراوه: (هَادُوا) واته: ئهوانهی كه گهڕاونهتهوه (هُدنا) تهوبهیان كردووه له پهرستنی گوێرهكهكه [
وَالنَّصَارَى
] وه ئهوانهی كه نهصارا بوونه كه نسبهته بۆ دێی ناصیره له فهلهستین كه عیسی
صلی الله علیه وسلم
لهوێ بوو، یاخود لهبهر ئهوهی كاتی خۆی عیسایان سهرخستووه بۆیه پێیان وتراوه: نهصارا [
وَالصَّابِئِينَ
] ئهوانهی كه مهلائیكهت پهرست یان ئهستێره پهرست بوونه، یان هیچ دینێكی دیاریكراویان نهبووه شوێنی بكهون [
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا
] ههر كهسێك لهمانه ئیمان بێنێ بهخوای گهورهو بهڕۆژی دوایی وه كردهوهی چاك بكهن [
فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
] ئهوه لای خوای گهوره ئهجرو پاداشتی خۆیان ههیه [
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢)
] وه ترسیان لهسهر نیه له ڕۆژی قیامهت وه خهفهتیش ناخۆن بۆ دونیایان چونكه خوای گهوره باشتریان دهداتێ، ابن عباس ئهفهرمووێ: ئهمه بۆ ئهو سهردهمه بووه بهڵام له دوای ئهوه خوای گهوره ئهم ئایهتهی دابهزاند [
وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ
] (آلِ عِمْرَانَ : ٨٥) واته: ههر كهسێك جگه له ئیسلام دینێكی تر ههڵبژێرێ وه داوا بكات ئهوه خوای گهوره لێی قهبوڵ ناكات وه له قیامهتدا له زهرهرمهندانه.