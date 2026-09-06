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Tafsir: Al-Baqarah 2:59
Al-Baqarah
59
2:59
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ٥٩
فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ رِجْزًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ٥٩
فَبَدَّلَ
ﱗ
ٱلَّذِينَ
ﱘ
ظَلَمُواْ
ﱙ
قَوۡلًا
ﱚ
غَيۡرَ
ﱛ
ٱلَّذِي
ﱜ
قِيلَ
ﱝ
لَهُمۡ
ﱞ
فَأَنزَلۡنَا
ﱟ
عَلَى
ﱠ
ٱلَّذِينَ
ﱡ
ظَلَمُواْ
ﱢ
رِجۡزٗا
ﱣ
مِّنَ
ﱤ
ٱلسَّمَآءِ
ﱥ
بِمَا
ﱦ
كَانُواْ
ﱧ
يَفۡسُقُونَ
ﱨ
٥٩
ﱩ
Tuy nhiên, những kẻ làm điều sai quấy đã thay đổi lời nói đó thành lời khác với lời đã bảo ban họ, thế là TA đã giáng tai họa từ trời xuống trừng phạt những kẻ làm điều sai quấy bởi những hành động tội lỗi của họ.
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Tafsir Muyassar
فبدَّل الجائرون الضالون من بني إسرائيل قول الله، وحرَّفوا القول والفعل جميعًا،
إذ دخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا:
حبة في شعرة، واستهزءوا بدين الله. فأنزل الله عليهم عذابًا من السماء; بسبب تمردهم وخروجهم عن طاعة الله.