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Tafsir: Al-Baqarah 2:37
Al-Baqarah
37
2:37
فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ٣٧
فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَـٰتٍۢ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٣٧
فَتَلَقَّىٰٓ
ﳍ
ءَادَمُ
ﳎ
مِن
ﳏ
رَّبِّهِۦ
ﳐ
كَلِمَٰتٖ
ﳑ
فَتَابَ
ﳒ
عَلَيۡهِۚ
ﳓﳔ
إِنَّهُۥ
ﳕ
هُوَ
ﳖ
ٱلتَّوَّابُ
ﳗ
ٱلرَّحِيمُ
ﳘ
٣٧
ﳙ
Nhưng rồi Adam đã hối cải với Thượng Đế bằng lời lẽ học được từ Ngài, và Ngài đã tha thứ tội lỗi cho Y bởi Ngài là Đấng Hằng Chấp Nhận sự sám hối, Đấng Khoan Dung.
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السعدي Al-Sa'di
{ فَتَلَقَّى آدَمُ }
أي: تلقف وتلقن, وألهمه الله
{ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ }
وهي قوله:
{ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا }
الآية، فاعترف بذنبه وسأل الله مغفرته
{ فَتَابَ }
الله
{ عَلَيْهِ }
ورحمه
{ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ }
لمن تاب إليه وأناب.
وتوبته نوعان:
توفيقه أولا, ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانيا.
{ الرَّحِيمِ }
بعباده, ومن رحمته بهم, أن وفقهم للتوبة, وعفا عنهم وصفح.