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Tafsir: Al-Baqarah 2:32
Al-Baqarah
32
2:32
قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ٣٢
قَالُوا۟ سُبْحَـٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٣٢
قَالُواْ
ﱰ
سُبۡحَٰنَكَ
ﱱ
لَا
ﱲ
عِلۡمَ
ﱳ
لَنَآ
ﱴ
إِلَّا
ﱵ
مَا
ﱶ
عَلَّمۡتَنَآۖ
ﱷﱸ
إِنَّكَ
ﱹ
أَنتَ
ﱺ
ٱلۡعَلِيمُ
ﱻ
ٱلۡحَكِيمُ
ﱼ
٣٢
ﱽ
(Các Thiên Thần) đồng thưa: “Vinh quang thay Ngài, bầy tôi nào biết ngoài những điều mà Ngài đã dạy cho bầy tôi. Quả thật, chỉ một mình Ngài mới là Đấng Hằng Biết, Đấng Sáng Suốt.”
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Tafsir Muyassar
قالت الملائكة:
ننزِّهك يا ربَّنا، ليس لنا علم إلا ما علَّمتنا إياه. إنك أنت وحدك العليم بشئون خلقك، الحكيم في تدبيرك.