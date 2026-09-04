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Tafsir: Al-Baqarah 2:29
Al-Baqarah
29
2:29
هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم ٢٩
هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًۭا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَـٰوَٰتٍۢ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۭ ٢٩
هُوَ
ﲺ
ٱلَّذِي
ﲻ
خَلَقَ
ﲼ
لَكُم
ﲽ
مَّا
ﲾ
فِي
ﲿ
ٱلۡأَرۡضِ
ﳀ
جَمِيعٗا
ﳁ
ثُمَّ
ﳂ
ٱسۡتَوَىٰٓ
ﳃ
إِلَى
ﳄ
ٱلسَّمَآءِ
ﳅ
فَسَوَّىٰهُنَّ
ﳆ
سَبۡعَ
ﳇ
سَمَٰوَٰتٖۚ
ﳈﳉ
وَهُوَ
ﳊ
بِكُلِّ
ﳋ
شَيۡءٍ
ﳌ
عَلِيمٞ
ﳍ
٢٩
ﳎ
Ngài là Đấng đã tạo tất cả mọi thứ trên trái đất cho các ngươi. Sau đó, Ngài hướng về bầu trời và tạo chúng thành bảy tầng trời; và Ngài là Đấng biết rõ tất cả mọi thứ.
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Al-Sa'di
Все земные блага Аллах сотворил для людей по милости Своей, дабы они пользовались и наслаждались ими, делая из этого полезные выводы. Этот прекрасный аят свидетельствует о том, что все мирские блага считаются дозволенными и чистыми до тех пор, пока не доказано обратное, поскольку Всевышний Аллах упомянул о Своей милости по отношению к людям. На основании этого аята также можно утверждать, что все вредное и дурное запрещено, поскольку Аллах сотворил для людей то, что приносит им пользу. Значит, люди не имеют права пользоваться тем, что выходит за эти рамки. Запретив использовать все вредное и дурное, Господь также оказал людям великую милость. Далее Всевышний Аллах сообщил, что после сотворения земли Он обратился к небу. Глагол истава используется в Священном Коране в трех значениях. Когда он употребляется без предлога, то означает ‘достиг зрелости, совершенства’. Всевышний использовал его в таком значении, повествуя о пророке Мусе: «Когда он достиг зрелого возраста, Мы даровали ему власть (мудрость или пророчество) и знание» (28:14). Когда он употребляется с предлогом, обозначающим высокое положение, то означает ‘поднялся’, ‘вознесся’. Всевышний использовал его в таком значении, когда сказал: «Милостивый вознесся на Трон» (20:5); «Он сотворил всякие пары животных и растений и создал для вас среди кораблей и скотины те, на которых вы ездите, чтобы вы поднимались на их спины (или палубы)» (43:12–13). Когда он употребляется с предлогом, обозначающим направление, он означает ‘устремился’, ‘обратился’. Именно в таком значении этот глагол использован в обсуждаемом нами откровении. После сотворения земли Всевышний Аллах приступил к сотворению небес и сотворил их семью небесами. Он придал им совершенный облик и ведает обо всем сущем. Ему прекрасно известно, что попадает в землю и что выходит оттуда, что нисходит с небес и что восходит туда. Он ведает обо всем сокровенном и очевидном. В этом и во многих других аятах Аллах упомянул о сотворении Вселенной наряду с упоминанием о Своем божественном знании. Всевышний сказал: «Храните ли вы свои речи в секрете или же говорите о них вслух, Он ведает о том, что в груди. Неужели этого не будет знать Тот, Кто сотворил, если Он - Проницательный (или Добрый), Сведущий?» (67:13–14). Причина же этого заключается в том, что создание творений является самым убедительным доказательством божественного знания, мудрости и могущества.