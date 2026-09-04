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Tafsir: Al-Baqarah 2:28
Al-Baqarah
28
2:28
كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون ٢٨
كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَٰتًۭا فَأَحْيَـٰكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٨
كَيۡفَ
ﲫ
تَكۡفُرُونَ
ﲬ
بِٱللَّهِ
ﲭ
وَكُنتُمۡ
ﲮ
أَمۡوَٰتٗا
ﲯ
فَأَحۡيَٰكُمۡۖ
ﲰﲱ
ثُمَّ
ﲲ
يُمِيتُكُمۡ
ﲳ
ثُمَّ
ﲴ
يُحۡيِيكُمۡ
ﲵ
ثُمَّ
ﲶ
إِلَيۡهِ
ﲷ
تُرۡجَعُونَ
ﲸ
٢٨
ﲹ
Sao các ngươi lại vô đức tin nơi Allah trong khi Ngài đã khởi tạo các ngươi từ không là gì, rồi Ngài cho các ngươi chết, rồi Ngài phục sinh các ngươi trở lại, sau đó các ngươi được triệu tập về trình diện Ngài?!
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Al-Sa'di
Этот вопрос означает удивление, порицание и осуждение. О люди! Как вы можете отказываться от веры в Аллаха, Который сотворил вас из небытия и одарил вас всевозможными благами, Который умерщвляет вас по завершении вашего жизненного срока и воздает вам по заслугам уже в могилах, Который непременно вернет вас к жизни после воскрешения и сполна воздаст вам за каждое совершенное деяние? Вы подвластны Ему, зависите от Его воли и живете по Его вселенским законам, а затем будете судимы по законам Его религии. Разве ж вам подобает отказываться от веры в своего Господа? Разве ж подобное неверие не является великим невежеством и чудовищной глупостью? Воистину, вам надлежит бояться вашего Господа и благодарить Его, уверовать в Него, страшиться Его наказания и надеяться на Его вознаграждение.