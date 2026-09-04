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Tafsir: Al-Baqarah 2:21
Al-Baqarah
21
2:21
يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ٢١
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٢١
يَٰٓأَيُّهَا
ﲌ
ٱلنَّاسُ
ﲍ
ٱعۡبُدُواْ
ﲎ
رَبَّكُمُ
ﲏ
ٱلَّذِي
ﲐ
خَلَقَكُمۡ
ﲑ
وَٱلَّذِينَ
ﲒ
مِن
ﲓ
قَبۡلِكُمۡ
ﲔ
لَعَلَّكُمۡ
ﲕ
تَتَّقُونَ
ﲖ
٢١
ﲗ
Hỡi nhân loại, các ngươi hãy thờ phượng Thượng Đế của các ngươi, Đấng đã tạo hóa ra các ngươi và các thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi biết kính sợ Ngài.
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Al-Sa'di
Это повеление с широким смыслом распространяется на всех людей. Им приказано посвящать Аллаху все обряды поклонения, выполняя Его веления, остерегаясь Его запретов и признавая правдивость Его повествований. Аллах повелел людям совершать то, ради чего они были сотворены. Всевышний сказал: «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (51:56). О люди! Вы обязаны поклоняться одному Аллаху, потому что Он - ваш Господь, одаряющий вас многочисленными щедротами. Он сотворил вас из небытия и сотворил предыдущие поколения людей. Он одарил вас зримыми и незримыми благами и расстелил для вас землю, на которой вы спокойно живете. Вы извлекаете выгоду из того, что строите на ней здания, ведете сельское хозяйство, переезжаете с места на место или занимаетесь другим видами полезной деятельности. Аллах сделал небо кровлей для ваших жилищ и сотворил в нем Солнце, Луну, звезды и другие небесные тела, без которых ваше существование невозможно. И если вы станете поклоняться Аллаху, то непременно обретете богобоязненность. Существует мнение, что смысл этого высказывания в том, что если люди станут поклоняться одному Аллаху, то они сумеют избежать Божьего гнева и наказания, потому что избранный ими путь убережет их от подобных последствий. Согласно другому мнению, оно означает, что если люди станут поклоняться Аллаху, то они окажутся в числе праведников, одним из качеств которых является богобоязненность. Оба упомянутых толкования - правильные, и они тесно связаны друг с другом. Всякий, кто поклоняется Аллаху надлежащим образом, является богобоязненным праведником. А всякий богобоязненный праведник непременно спасется от наказания и гнева Аллаха. Это - логический аргумент в пользу правдивости посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и его учения.