Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Baqarah 2:19
Al-Baqarah
19
2:19
او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين ١٩
أَوْ كَصَيِّبٍۢ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَـٰتٌۭ وَرَعْدٌۭ وَبَرْقٌۭ يَجْعَلُونَ أَصَـٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ۚ وَٱللَّهُ مُحِيطٌۢ بِٱلْكَـٰفِرِينَ ١٩
أَوۡ
ﱚ
كَصَيِّبٖ
ﱛ
مِّنَ
ﱜ
ٱلسَّمَآءِ
ﱝ
فِيهِ
ﱞ
ظُلُمَٰتٞ
ﱟ
وَرَعۡدٞ
ﱠ
وَبَرۡقٞ
ﱡ
يَجۡعَلُونَ
ﱢ
أَصَٰبِعَهُمۡ
ﱣ
فِيٓ
ﱤ
ءَاذَانِهِم
ﱥ
مِّنَ
ﱦ
ٱلصَّوَٰعِقِ
ﱧ
حَذَرَ
ﱨ
ٱلۡمَوۡتِۚ
ﱩﱪ
وَٱللَّهُ
ﱫ
مُحِيطُۢ
ﱬ
بِٱلۡكَٰفِرِينَ
ﱭ
١٩
ﱮ
Hoặc (hình ảnh của họ) giống như hình ảnh của cơn mưa trút xuống từ bầu trời kèm theo bóng tối, sấm sét và tia chớp; họ lấy các ngón tay bịt đôi tai để khỏi nghe tiếng sấm sét vì sợ chết. Tuy nhiên, Allah bao vây những kẻ vô đức tin.
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ
] یاخود نموونهی ئهم قورئانه وهكو نموونهی بارانێك وایه كه چۆن له ئاسمانهوه باران ئهبارێ كه تاریكی و ههوره تریشقه و ههوره بروسكهی تیایه كه ئهم نموونانه تاریكی و ههوره بروسكهو ههوره تریشقه ئهمانه ئهو ههڕهشهو بهرههڵستییانهیه كه له قورئاندا خوای گهوره مونافیقانی پێ ئهترسێنێ ئهوانیش [
يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ
] مونافیقان له كاتی ئهو ههوره بروسكهو ههوره تریشقهیه پهنجهیان ئهخهنه ناو گوێیان بۆ ئهوهی كه خۆیان بپارێزن له مردن، واته كاتێك كه خوای گهوره قورئانی پیرۆزی داگرتووه ئهوان خۆیان لێ كوێر كردووه و گوێی خۆیان گرتووه بۆ ئهوهی ئایهتهكانی قورئان نهبیستن [
وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (١٩)
] بهڵام مونافیقان له دهست خوای گهوره ڕزگاریان نابێ خوای گهوره دهوری كافرو مونافیقانی داوه ههموویان له ژێر دهسهڵاتی خوای گهورهدان.