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Tafsir: Al-Baqarah 2:14
Al-Baqarah
14
2:14
واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزيون ١٤
وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا۟ إِلَىٰ شَيَـٰطِينِهِمْ قَالُوٓا۟ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ١٤
وَإِذَا
ﲪ
لَقُواْ
ﲫ
ٱلَّذِينَ
ﲬ
ءَامَنُواْ
ﲭ
قَالُوٓاْ
ﲮ
ءَامَنَّا
ﲯ
وَإِذَا
ﲰ
خَلَوۡاْ
ﲱ
إِلَىٰ
ﲲ
شَيَٰطِينِهِمۡ
ﲳ
قَالُوٓاْ
ﲴ
إِنَّا
ﲵ
مَعَكُمۡ
ﲶ
إِنَّمَا
ﲷ
نَحۡنُ
ﲸ
مُسۡتَهۡزِءُونَ
ﲹ
١٤
ﲺ
Khi đối diện với những người có đức tin thì họ nói: “Chúng tôi đã có đức tin.” Nhưng khi ở cùng với những tên Shaytan của họ thì họ lại bảo: “Chúng tôi cùng phe với các người, chẳng qua chúng tôi chỉ bỡn cợt với họ mà thôi.”
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا
] كاتێك كه ئهم مونافیقانه بگهیشتنیایه به باوهڕداران (صهحابه) ئهیانووت: ئێمهش وهكو ئێوه ئیمانمان هێناوه [
وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ
] وه كاتێك تاك بوونایهتهوه لهگهڵ شهیتانهكانیان لهسهرانی كوفرو نیفاق و جولهكه [
قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (١٤)
] ئهیانووت: ئێمه لهگهڵ ئێوهداین وهكاتێك كه ئێمه تێكهڵ موسڵمانان ئهبین ئهوه تهنها گاڵتهیان پێ ئهكهین.