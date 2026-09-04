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Tafsir: Al-Baqarah 2:13
Al-Baqarah
13
2:13
واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انومن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولاكن لا يعلمون ١٣
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا۟ كَمَآ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ كَمَآ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۗ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَـٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١٣
وَإِذَا
ﲕ
قِيلَ
ﲖ
لَهُمۡ
ﲗ
ءَامِنُواْ
ﲘ
كَمَآ
ﲙ
ءَامَنَ
ﲚ
ٱلنَّاسُ
ﲛ
قَالُوٓاْ
ﲜ
أَنُؤۡمِنُ
ﲝ
كَمَآ
ﲞ
ءَامَنَ
ﲟ
ٱلسُّفَهَآءُۗ
ﲠﲡ
أَلَآ
ﲢ
إِنَّهُمۡ
ﲣ
هُمُ
ﲤ
ٱلسُّفَهَآءُ
ﲥ
وَلَٰكِن
ﲦ
لَّا
ﲧ
يَعۡلَمُونَ
ﲨ
١٣
ﲩ
Khi có lời bảo họ: “Các người hãy có đức tin giống như những người đã có đức tin”, họ nói: “Lẽ nào chúng tôi lại tin tưởng giống như những kẻ khờ khạo đó đã tin hay sao?” Không, chính họ mới là những kẻ khờ khạo nhưng họ không biết đấy thôi.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَإِذَا قِیلَ لَهُمۡ ءَامِنُوا۟ كَمَاۤ ءَامَنَ ٱلنَّاسُ﴾ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿قَالُوۤا۟ أَنُؤۡمِنُ كَمَاۤ ءَامَنَ ٱلسُّفَهَاۤءُۗ﴾ الْجُهَّال أَيْ لَا نَفْعَل كَفِعْلِهِمْ قَالَ تَعَالَى رَدًّا عَلَيْهِمْ ﴿أَلَاۤ إِنَّهُمۡ هُمُ ٱلسُّفَهَاۤءُ وَلَـٰكِن لَّا یَعۡلَمُونَ ١٣﴾ ذَلِك