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Al-Baqarah
1
2:1
الم ١
الٓمٓ ١
الٓمٓ
١
Alif. Lam. mim.[1]
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العربية
Tafsir Muyassar
هذه الحروف وغيرها من الحروف المقطَّعة في أوائل السور فيها إشارة إلى إعجاز القرآن; فقد وقع به تحدي المشركين، فعجزوا عن معارضته، وهو مركَّب من هذه الحروف التي تتكون منها لغة العرب. فدَلَّ عجز العرب عن الإتيان بمثله -مع أنهم أفصح الناس- على أن القرآن وحي من الله.