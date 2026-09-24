Неужели они до сих пор не убедились в твоей правдивости и истинности ниспосланного тебе откровения? Ты читаешь им краткое, но всеобъемлющее Писание, в котором собрано множество удивительных знамений и ярких свидетельств. А ведь ты являешься необразованным человеком, и это уже свидетельствует о твоей правдивости. Ты предлагаешь им сочинить нечто подобное ниспосланному тебе Писанию, и их неспособность ответить на твой вызов является еще одним доказательством твоей правоты. Ты всенародно проповедуешь это Писание и открыто заявляешь о том, что оно ниспослано Всевышним Аллахом. Ты отстаиваешь истину, несмотря на малочисленность своих сторонников и многочисленность своих противников и врагов. Ты не прячешь от них Писание и не падаешь духом. Напротив, ты собираешь вокруг себя толпы горожан и кочевников и во весь голос заявляешь, что это - слово твоего Господа. Кто сумеет изобличить во лжи твое Писание? Кто осмелится сравниться с ним? Кто посмеет состязаться с ним? Ниспосланное тебе откровение заботится о достоверности всех предыдущих Небесных Писаний. Оно подтверждает сохранившуюся в них истину и отвергает сделанные в них изменения. Каждое повеление и каждый запрет Священного Корана являются наставлением на прямой путь. В этом Писании нет такого повеления, в ответ на которое человеческий разум сказал бы: «Лучше бы этого повеления не было!» В нем нет такого запрета, в ответ на который разум сказал бы: «Лучше бы этого запрета не было!» Все коранические предписания преисполнены справедливости и мудрости, что может засвидетельствовать каждый благоразумный человек. Эти предписания, наставления и законы применимы в любых условиях и во все времена. Они универсальны, и только благодаря им человечество может навести порядок на земле. Всего сказанного выше достаточно для каждого, кто искренне желает найти истину. Пусть же Аллах лишит Своей поддержки тех, кто не довольствуется Священным Кораном! И пусть Аллах не исцелит тех, кто не находит исцеления благодаря этому Писанию! Воистину, для любого человека достаточно коранических наставлений, потому что они приносят милость и добро. Именно поэтому Всевышний Господь назвал свое откровение милостью и напоминанием для уверовавшего народа. И это действительно так, потому что Священный Коран открывает людям великое знание, приносит им огромную пользу, очищает человеческие души и сердца, помогает людям избавиться от ошибочных воззрений, облагораживает их нрав, озаряет их сердца божественным светом и вдохновляет их на познание божественных тайн.