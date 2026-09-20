Затем ангелы продолжили свой путь и явились в поселение пророка Лута. Увидев незваных гостей он сильно расстроился и забеспокоился за них. Тогда он еще не узнал ангелов и подумал, что гости являются всего лишь путниками. Он опасался того, что его соплеменники захотят причинить им вред, но ангелы сказали: «Не бойся и не горюй!» Они поведали ему, что являются посланниками Всемогущего Аллаха, а затем повелели ему покинуть город под покровом ночи, а наутро Всевышний Аллах опрокинул злосчастное поселение вверх дном и низверг на нечестивцев град камней из обожженной глины, которые падали один за другим до тех пор, пока все грешники не погибли. В результате этого история народа Лута стала назиданием и поучительным примером.