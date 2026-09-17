Всевышний более подробно описал ожидающее людей воздаяние и сказал, что усердие людей, которые совершали поступки, узаконенные Божьими посланниками и Священными Писаниями, а также веровали в Аллаха, Его посланников и принесенное ими учение, не будет тщетным и бесполезным. Напротив, Аллах приумножит их вознаграждение во много раз. Для этого Он записал их поступки в Хранимой скрижали и велел ангелам записать их в письменах. Что же касается тех, кто отказывался уверовать и совершать праведные деяния, то они окажутся в убытке как при жизни на земле, так и после смерти.