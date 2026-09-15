Когда речь заходит об управлении творениями ангелы не высказывают своего мнения, пока Аллах не вынесет своего решения. И это свидетельствует о том, что они обладают совершенным этикетом и осведомлены о безупречной мудрости и безграничном знании своего Господа. Стоит Ему отдать приказ, как они приводят его в исполнение. Стоит Ему возложить на них обязанность, как они справляются с ней. Они никогда не ослушаются Его повелений и никогда не поступают в угоду желаниям, которые расходятся с волей Аллаха. Но, несмотря на это, Аллах объемлет Своим знанием все, что происходит с ними.