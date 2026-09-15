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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 25
Al-Anbiya
25
21:25
وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا الاه الا انا فاعبدون ٢٥
وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىٓ إِلَيْهِ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدُونِ ٢٥
وَمَآ
ﱁ
أَرۡسَلۡنَا
ﱂ
مِن
ﱃ
قَبۡلِكَ
ﱄ
مِن
ﱅ
رَّسُولٍ
ﱆ
إِلَّا
ﱇ
نُوحِيٓ
ﱈ
إِلَيۡهِ
ﱉ
أَنَّهُۥ
ﱊ
لَآ
ﱋ
إِلَٰهَ
ﱌ
إِلَّآ
ﱍ
أَنَا۠
ﱎ
فَٱعۡبُدُونِ
ﱏ
٢٥
ﱐ
Không một Sứ Giả nào được cử phái đến trước Ngươi mà lại không được TA mặc khải cho y rằng không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài TA nên chỉ hãy thờ phượng riêng một mình TA.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.