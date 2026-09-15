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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Anbiya Ayah 16
Al-Anbiya
16
21:16
وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين ١٦
وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَـٰعِبِينَ ١٦
وَمَا
ﱮ
خَلَقۡنَا
ﱯ
ٱلسَّمَآءَ
ﱰ
وَٱلۡأَرۡضَ
ﱱ
وَمَا
ﱲ
بَيۡنَهُمَا
ﱳ
لَٰعِبِينَ
ﱴ
١٦
ﱵ
TA không tạo hóa các tầng trời và trái đất cũng như vạn vật giữa chúng để chơi vui (một cách vô ích).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.