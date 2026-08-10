Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-An'am 6:95
Al-An'am
95
6:95
۞ ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذالكم الله فانى توفكون ٩٥
۞ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَىِّ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ ٩٥
۞ إِنَّ
ٱللَّهَ
فَالِقُ
ٱلۡحَبِّ
وَٱلنَّوَىٰۖ
يُخۡرِجُ
ٱلۡحَيَّ
مِنَ
ٱلۡمَيِّتِ
وَمُخۡرِجُ
ٱلۡمَيِّتِ
مِنَ
ٱلۡحَيِّۚ
ذَٰلِكُمُ
ٱللَّهُۖ
فَأَنَّىٰ
تُؤۡفَكُونَ
٩٥
Quả thật, Allah là Đấng đã chẻ hạt giống và hạt chà là (để chúng nẩy mầm). Ngài rút cái sống ra từ cái chết và rút cái chết ra từ cái sống. Đó là Allah (Thượng Đế của các ngươi). Thế các ngươi ngoảnh đi đâu (hỡi những kẻ đa thần)?
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{تواناو دەسەڵاتی خوای گەورە} [
إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى
] به دڵنیایى خوای گهوره دانهوێڵهو ناوك و تۆو ئهوهى كه لهناو زهویدایه ههر ههمووی لهت دهكات، وه دارو درهختی جۆراوجۆرى لێ ئهڕوێنێ [
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
] زیندوو دهردهكات له مردوو، واته: مرۆڤـ دروست دهكات له دڵۆپه ئاوێك، یاخود باڵنده دروست دهكات له هێلكه، یاخود مرۆڤێكى موسڵمان له باوكێكى كافر دروست دهكات [
وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ
] به پێچهوانهیشهوه له زیندوو مردوو دهردهكات بۆ نموونه: له باڵندهیهك كه زیندووه هێلكه دهرئهكات، له مرۆڤێك كه زیندووه مهنی دهرئهكات، له موسڵمانێك كه زیندووه كافر دهرئهكات كه ئهم پێچهوانانه بهڵگهن لهسهر تاك و تهنهایى و تواناو دهسهڵاتی خوای گهوره [
ذَلِكُمُ اللَّهُ
] ئهوهی ئهم كارو ئیشه سهرسوڕهێنهرانه دهكات تهنها خوای گهورهیه [
فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (٩٥)
] ئیتر بۆچی ئێوه له حهق لائهدهن بۆ باتڵ له كاتێكدا كه ئهم تواناو دهسهڵاتهی خوای گهوره ئهبینن وه ئهزانن.