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Tafsir: Al-An'am 6:90
Al-An'am
90
6:90
اولايك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين ٩٠
أُو۟لَـٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۖ فَبِهُدَىٰهُمُ ٱقْتَدِهْ ۗ قُل لَّآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَـٰلَمِينَ ٩٠
أُوْلَٰٓئِكَ
ٱلَّذِينَ
هَدَى
ٱللَّهُۖ
فَبِهُدَىٰهُمُ
ٱقۡتَدِهۡۗ
قُل
لَّآ
أَسۡـَٔلُكُمۡ
عَلَيۡهِ
أَجۡرًاۖ
إِنۡ
هُوَ
إِلَّا
ذِكۡرَىٰ
لِلۡعَٰلَمِينَ
٩٠
Đó là những người đã được Allah ban cho sự chỉ đạo, cho nên, các ngươi hãy noi theo sự chỉ đạo của họ. Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói: “Ta không hề yêu cầu các người trả tiền thù lao cho Ta về (Qur’an). Quả thật, Nó là Thông Điệp Nhắc Nhở dành cho thiên hạ (loài người và loài Jinn).”
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﴿أُو۟لَـٰۤىِٕكَ ٱلَّذِینَ هَدَى﴾ هُمْ ﴿ٱللَّهُۖ فَبِهُدَىٰهُمُ﴾ طَرِيقهمْ مِنْ التَّوْحِيد وَالصَّبْر ﴿ٱقۡتَدِهۡۗ﴾ بِهَاءِ السَّكْت وَقْفًا وَوَصْلًا وَفِي قِرَاءَة بِحَذْفِهَا وَصْلًا ﴿قُل﴾ لِأَهْلِ مَكَّة ﴿لَّاۤ أَسۡـَٔلُكُمۡ عَلَیۡهِ﴾ أَيْ الْقُرْآن ﴿أَجۡرًاۖ﴾ تُعْطُونِيهِ ﴿إِنۡ هُوَ﴾ مَا الْقُرْآن ﴿إِلَّا ذِكۡرَىٰ﴾ عِظَة ﴿لِلۡعَـٰلَمِینَ ٩٠﴾ الْإِنْس وَالْجِنّ