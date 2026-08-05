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Tafsir: Al-An'am 6:9
Al-An'am
9
6:9
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ٩
وَلَوْ جَعَلْنَـٰهُ مَلَكًۭا لَّجَعَلْنَـٰهُ رَجُلًۭا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ٩
وَلَوۡ
جَعَلۡنَٰهُ
مَلَكٗا
لَّجَعَلۡنَٰهُ
رَجُلٗا
وَلَلَبَسۡنَا
عَلَيۡهِم
مَّا
يَلۡبِسُونَ
٩
Và nếu TA có gửi xuống một Thiên Thần (làm Sứ Giả) thì TA vẫn sẽ phải làm cho y (xuất hiện như) một người đàn ông (phàm tục, bởi lẽ họ không thể gặp trực diện nguyên hình của Thiên Thần). Và (lúc đó) họ cũng sẽ hoài nghi giống như họ thường hoài nghi.
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[
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا
] وه ئهگهر لهسهر داوای خۆیان فریشتهیهكمان بناردایه به پێغهمبهر ئهوه ههر لهسهر شێوهی پیاوێكدا دهماننارد چونكه ئهوان توانای بینینی فریشتهیان نیه [
وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ (٩)
] وه ئهو كاته شتهكهیان زیاتر لێ تێك ئهچوو، واته: ئهگهر لهسهر شێوهی مرۆڤدا بیانبینیایه ئهیانووت: ئهمه مرۆڤهو فریشته نیه لهسهر شێوهی فریشته بێ ناتوانن بیبینن كهواته شتهكهیان لێ تێكهڵ ئهبوو.