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Tafsir: Al-An'am 6:82
Al-An'am
82
6:82
الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولايك لهم الامن وهم مهتدون ٨٢
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَـٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ٨٢
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
وَلَمۡ
يَلۡبِسُوٓاْ
إِيمَٰنَهُم
بِظُلۡمٍ
أُوْلَٰٓئِكَ
لَهُمُ
ٱلۡأَمۡنُ
وَهُم
مُّهۡتَدُونَ
٨٢
Những người có đức tin và không làm bẩn (đức tin thuần túy của mình) bởi điều sai trái (Shirk) thì họ là những người được bình an và được hướng dẫn đúng đường.
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Al-Sa'di
Всевышний Аллах вынес приговор относительно верующих и неверующих. Он сообщил, что следуют прямым путем и находятся в безопасности только те, которые уверовали и не облекли свою веру в несправедливость. Такие люди избавлены от страха, наказания и несчастья и ведомы прямым путем. Если они совершенно не облекают свою веру в несправедливость, избегая не только многобожия, но и ослушания, то они защищены от любых несчастий и ведомы совершенным образом. Если же они избегают многобожия, но совершают прегрешения, то их безопасность и приверженность прямому пути не являются совершенными. Из этого прекрасного аята следует, что если человек не уверовал и поступает несправедливо, то он лишен верного руководства и находится в серьезной опасности, и уделом таких людей являются заблуждение и несчастье.