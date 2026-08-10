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Tafsir: Al-An'am 6:81
Al-An'am
81
6:81
وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون ٨١
وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ عَلَيْكُمْ سُلْطَـٰنًۭا ۚ فَأَىُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ٨١
وَكَيۡفَ
أَخَافُ
مَآ
أَشۡرَكۡتُمۡ
وَلَا
تَخَافُونَ
أَنَّكُمۡ
أَشۡرَكۡتُم
بِٱللَّهِ
مَا
لَمۡ
يُنَزِّلۡ
بِهِۦ
عَلَيۡكُمۡ
سُلۡطَٰنٗاۚ
فَأَيُّ
ٱلۡفَرِيقَيۡنِ
أَحَقُّ
بِٱلۡأَمۡنِۖ
إِن
كُنتُمۡ
تَعۡلَمُونَ
٨١
“Tại sao Ta lại phải sợ những thứ mà các người tổ hợp (với Allah) trong khi các người không sợ việc các người đã tổ hợp với Allah những thứ mà Ngài đã không cho các người bất cứ thẩm quyền nào? Cho nên, trong hai nhóm, nhóm nào xứng đáng được an toàn (khỏi sự trừng phạt của Allah) nếu các người (thật sự) biết rõ?”
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Al-Sa'di
Когда соплеменники стали препираться с Ибрахимом, он сказал: «Неужели вы препираетесь со мной относительно Аллаха после того, как Он наставил меня на прямой путь? Какую пользу могут принести споры с людьми, которым не ясна истина? Если же Аллах наставил человека на прямой путь, и тот достиг высшей степени убежденности, то ему надлежит самому призывать людей к тому, во что он верует. Я не боюсь того, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, потому что ваши боги не способны навредить мне и лишить меня добра. Со мной произойдет только то, что будет угодно моему Господу. Он объемлет знанием все сущее. Неужели вы не поразмыслите и не поймете, что Аллах - Единственный Бог, заслуживающий поклонения? Как я могу бояться ваших богов, если они беспомощны и бесполезны, если вы не боитесь поклоняться им вместо Аллаха, не имея никаких доказательств своей правоты, а лишь потакая своим желаниям? Кто из нас имеет больше оснований чувствовать себя в безопасности? Скажите мне, если только вы знаете истину».