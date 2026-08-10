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Tafsir: Al-An'am 6:60
Al-An'am
60
6:60
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون ٦٠
وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰٓ أَجَلٌۭ مُّسَمًّۭى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٦٠
وَهُوَ
ٱلَّذِي
يَتَوَفَّىٰكُم
بِٱلَّيۡلِ
وَيَعۡلَمُ
مَا
جَرَحۡتُم
بِٱلنَّهَارِ
ثُمَّ
يَبۡعَثُكُمۡ
فِيهِ
لِيُقۡضَىٰٓ
أَجَلٞ
مُّسَمّٗىۖ
ثُمَّ
إِلَيۡهِ
مَرۡجِعُكُمۡ
ثُمَّ
يُنَبِّئُكُم
بِمَا
كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَ
٦٠
Ngài là Đấng rút hồn các ngươi vào ban đêm (lúc ngủ) và Ngài biết rõ từng hành vi của các ngươi vào ban ngày. Rồi vào ban ngày, Ngài trả hồn lại cho các ngươi (lúc thức dậy) để các ngươi tiếp tục sống đến hết tuổi thọ đã định. Sau đó, các ngươi sẽ được đưa trở về trình diện Ngài, rồi Ngài sẽ cho các ngươi biết những gì mà các ngươi đã làm.
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Al-Sa'di
Это откровение подтверждает божественность Аллаха и опровергает воззрения многобожников, которые приобщают сотоварищей к Нему. В нем разъясняется, что только Всевышний Аллах заслуживает любви и почитания, величия и славы. Он один управляет рабами, когда они бодрствуют и когда они спят. Он забирает их души по ночам, и они погружаются в сон, а их тела отдыхают от дневного труда. Когда же они просыпаются, Он возвращает их к жизни для того, чтобы они выполняли свои религиозные и мирские обязанности. Он знает обо всех деяниях, которые они совершают, и управляет ими таким образом до тех пор, пока не наступит назначенный срок. Под ним подразумевается смерть отдельных людей и воскрешение после смерти всего человечества. Когда же наступит этот последний срок, Аллах вернет к Себе рабов и сообщит им обо всех добрых и злых деяниях, которые они совершили.