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Tafsir: Al-An'am 6:6
Al-An'am
6
6:6
الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين ٦
أَلَمْ يَرَوْا۟ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍۢ مَّكَّنَّـٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًۭا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَـٰرَ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَـٰهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ٦
أَلَمۡ
يَرَوۡاْ
كَمۡ
أَهۡلَكۡنَا
مِن
قَبۡلِهِم
مِّن
قَرۡنٖ
مَّكَّنَّٰهُمۡ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
مَا
لَمۡ
نُمَكِّن
لَّكُمۡ
وَأَرۡسَلۡنَا
ٱلسَّمَآءَ
عَلَيۡهِم
مِّدۡرَارٗا
وَجَعَلۡنَا
ٱلۡأَنۡهَٰرَ
تَجۡرِي
مِن
تَحۡتِهِمۡ
فَأَهۡلَكۡنَٰهُم
بِذُنُوبِهِمۡ
وَأَنشَأۡنَا
مِنۢ
بَعۡدِهِمۡ
قَرۡنًا
ءَاخَرِينَ
٦
Lẽ nào họ không thấy TA (Allah) đã hủy diệt biết bao thế hệ trước họ? TA (đã hủy diệt trước họ rất nhiều cộng đồng) mà TA đã cho định cự (vững chắc) trên trái đất, (sự vững chắc) mà TA không cho các ngươi định cư (giống như thế). TA đã gửi từ trên trời xuống dòng nước (mưa rào) trừng phạt họ, TA đã tạo ra những dòng sông chảy (mạnh) bên dưới họ, TA đã hủy diệt họ toàn bộ vì tội lỗi của họ và TA đã tạo ra sau họ các thế hệ khác.
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{لەناوبردنی ئوممەتان بە هۆی تاوانی خۆیانەوەیە} له داهاتووا ههواڵی ئهو شته ئهزانن كه گاڵتهیان پێی كردووه ئایه شایهنی گاڵتهپێكردنه یان نا، واته: كاتێك كه خوای گهوره سزایان ئهدات، (ئهمه ههڕهشهیه) [
أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ
] ئایا نابینن له پێش ئهماندا چهندهها ئوممهت و نهتهوهی ترمان لهناوبرد [
مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ
] كه ئهوانمان جێگیر كرد لهسهر زهویدا به شێوازێك كه ئێوهمان ئهوهنده جێگیر نهكرد، واته: تهمهنیان درێژتر بووهو بههێزتر بوونهو ماڵ و منداڵ و سامان و دهسهڵات و سهربازیان له ئێوه زیاتر بووه بهڵام ههموومان لهناوبردن كهواته لهناوبردنی ئێوه ئاسانتره [
وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا
] وه بارانی بهلێزمهو بهخوڕڕو زۆریشمان بۆ ئهباراندن [
وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ
] وه ڕووبارهكان بهژێر دارو ماڵیاندا ئهڕۆی [
فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ
] بهڵام بههۆی تاوانی خۆیانهوه لهناومان بردن [
وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ (٦)
] وه له پاش ئهمان ئوممهتان و میللهتانێكی ترمان دروست كرد ئهگهر ئێوهش ئیمان نههێنن و بهردهوام بن لهسهر كوفر ئێوهش وهك ئهو ئوممهتانهی تر لهناو ئهبهین.