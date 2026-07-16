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Al-An'am
18
6:18
وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ١٨
وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١٨
وَهُوَ
ٱلۡقَاهِرُ
فَوۡقَ
عِبَادِهِۦۚ
وَهُوَ
ٱلۡحَكِيمُ
ٱلۡخَبِيرُ
١٨
Ngài là Đấng Thống Trị bên trên đám bầy tôi của Ngài và Ngài là Đấng Sáng Suốt, Đấng Thông Toàn.
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Al-Sa'di
Ни одно творение не способно принимать решения, передвигаться или отдыхать, пока на это не будет дозволения Аллаха. Ни правители, ни подчиненные не способны покинуть Его владения и избавиться от зависимости от Него, потому что все они покорны Ему. Он один подчиняет Себе творения, и все они подвластны Ему, и это значит, что только Он заслуживает поклонения. Он повелевает и запрещает, вознаграждает и наказывает, творит и предопределяет в строгом соответствии с божественной мудростью. Он ведает обо всех тайнах и сокровенных мыслях и знает о самых незаметных деяниях, и это также подтверждает истинность единобожия.