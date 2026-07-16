Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'am
14
6:14
قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين ١٤
قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّۭا فَاطِرِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّىٓ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٤
قُلۡ
أَغَيۡرَ
ٱللَّهِ
أَتَّخِذُ
وَلِيّٗا
فَاطِرِ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضِ
وَهُوَ
يُطۡعِمُ
وَلَا
يُطۡعَمُۗ
قُلۡ
إِنِّيٓ
أُمِرۡتُ
أَنۡ
أَكُونَ
أَوَّلَ
مَنۡ
أَسۡلَمَۖ
وَلَا
تَكُونَنَّ
مِنَ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ
١٤
Ngươi (hỡi Thiên Sứ) hãy nói với (những kẻ đa thần): “Lẽ nào Ta lại chọn lấy ai khác ngoài Allah làm đấng bảo hộ trong khi Ngài là Đấng đã tạo hóa trời đất, là Đấng nuôi dưỡng (vạn vật) chứ không phải là vật được nuôi dưỡng?!" Ngươi hãy bảo: “Quả thật, Ta được lệnh phải là người đầu tiên thần phục (Allah) và không được trở thành kẻ đa thần.”
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا
] ئهى محمد- صلى الله عليه وسلم - به كافران بڵێ ئایا ئێوه داوام لێ ئهكهن كه جگه له خوای گهوره بپهرستم و بیكهمه دۆست و پشتیوان و پهرستراوی خۆم [
فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
] له كاتێكدا كه خوای گهوره ئهوه سهرهتا ئاسمانهكان و زهوی له عهدهم و نهبوون و هیچهوه دروست كردووه [
وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ
] ههر خوای گهورهیه ڕزق و ڕۆزی به بهندهكان دهبهخشێ كه بخۆن بهڵام ئهو بێ پێویسته له خواردن و هیچ شتێك ناخوات و پێویستی به خواردن نیه [
قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بڵێ: من فهرمانم پێكراوه لهلایهن خوای گهورهوه یهكهم كهس بم كه خۆم تهسلیمی خوای گهوره ئهكهم وه یهكهم موسڵمان بووه له ئومهتهكهی خۆی [
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٤)
] وه تۆ لهو كهسانه مهبه كه شهریك بۆ خوای گهوره بڕیار ئهدهن.