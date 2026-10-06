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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-An'am Ayah 132
Al-An'am
132
6:132
ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ١٣٢
وَلِكُلٍّۢ دَرَجَـٰتٌۭ مِّمَّا عَمِلُوا۟ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَـٰفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١٣٢
وَلِكُلّٖ
ﱌ
دَرَجَٰتٞ
ﱍ
مِّمَّا
ﱎ
عَمِلُواْۚ
ﱏﱐ
وَمَا
ﱑ
رَبُّكَ
ﱒ
بِغَٰفِلٍ
ﱓ
عَمَّا
ﱔ
يَعۡمَلُونَ
ﱕ
١٣٢
ﱖ
Tất cả sẽ (chịu sự trừng phạt) với các mức độ tương ứng theo (tội lỗi) mà họ đã làm. Và Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) không phải không biết những điều họ làm.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.