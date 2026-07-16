Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'am
13
6:13
۞ وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ١٣
۞ وَلَهُۥ مَا سَكَنَ فِى ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٣
۞ وَلَهُۥ
مَا
سَكَنَ
فِي
ٱلَّيۡلِ
وَٱلنَّهَارِۚ
وَهُوَ
ٱلسَّمِيعُ
ٱلۡعَلِيمُ
١٣
Mọi vật ẩn mình vào ban đêm và ban ngày đều nằm dưới quyền chi phối của riêng Ngài và Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Thấy.
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
] وه ههرچی بهشهو و ڕۆژ ههیهو هێمن و ئارامه ههمووی موڵكی خوای گهورهیهو لهژێر دهسهڵات و توانایدایه له بێگیان و گیانلهبهر [
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٣)
] وه خوای گهوره زۆر بیسهره به وتهو قسهتان، وه زانایه به كردهوهتان.