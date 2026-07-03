Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'am
112
6:112
وكذالك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ١١٢
وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِىٍّ عَدُوًّۭا شَيَـٰطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍۢ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًۭا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١١٢
وَكَذَٰلِكَ
جَعَلۡنَا
لِكُلِّ
نَبِيٍّ
عَدُوّٗا
شَيَٰطِينَ
ٱلۡإِنسِ
وَٱلۡجِنِّ
يُوحِي
بَعۡضُهُمۡ
إِلَىٰ
بَعۡضٖ
زُخۡرُفَ
ٱلۡقَوۡلِ
غُرُورٗاۚ
وَلَوۡ
شَآءَ
رَبُّكَ
مَا
فَعَلُوهُۖ
فَذَرۡهُمۡ
وَمَا
يَفۡتَرُونَ
١١٢
Như thế đó, TA (Allah) đã tạo cho mỗi vị Nabi một kẻ thù Shaytan từ loài người và loài Jinn. Bọn chúng truyền cảm hứng cho nhau bằng những lời lẽ hoa mỹ hầu lừa gạt (thiên hạ). Nhưng nếu như Thượng Đế của Ngươi (hỡi Thiên Sứ) muốn (khác đi) thì bọn chúng không thể làm được điều đó. Vì vậy, Ngươi cứ mặc kệ bọn chúng với những điều mà chúng bịa đặt.
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Bạn đang đọc phần chú giải Kinh Qur'an cho nhóm các câu này. 6:111 đến 6:112
Они допустили величайшую ошибку, когда решили, что смогут обратиться в правую веру самостоятельно, и не стали полагаться на Аллаха. Ведь они не могут уверовать самостоятельно, даже если ангелы сойдут к ним, чтобы подтвердить миссию Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, или мертвецы заговорят с ними, чтобы убедить их в истинности воскрешения после смерти, или все сущее во Вселенной соберется перед ними, чтобы засвидетельствовать правдивость всего, что проповедовал Божий посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Никакие великие чудеса не обратят их в верующих, пока того не пожелает Аллах, однако большая часть их не понимает этого, и поэтому они полагают, что смогут уверовать, как только им покажут знамение. Благоразумие и знания раба проявляются тогда, когда он покоряется истине и пытается найти ее так, как этому научил Аллах, если он поступает в соответствии с истиной, просит Господа помочь ему на этом поприще, не полагается на собственные силы и способности и не требует показать ему знамения, которые не принесут ему никакой пользы.