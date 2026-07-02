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Al-An'am
111
6:111
۞ ولو اننا نزلنا اليهم الملايكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليومنوا الا ان يشاء الله ولاكن اكثرهم يجهلون ١١١
۞ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍۢ قُبُلًۭا مَّا كَانُوا۟ لِيُؤْمِنُوٓا۟ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ١١١
۞ وَلَوۡ
أَنَّنَا
نَزَّلۡنَآ
إِلَيۡهِمُ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةَ
وَكَلَّمَهُمُ
ٱلۡمَوۡتَىٰ
وَحَشَرۡنَا
عَلَيۡهِمۡ
كُلَّ
شَيۡءٖ
قُبُلٗا
مَّا
كَانُواْ
لِيُؤۡمِنُوٓاْ
إِلَّآ
أَن
يَشَآءَ
ٱللَّهُ
وَلَٰكِنَّ
أَكۡثَرَهُمۡ
يَجۡهَلُونَ
١١١
Dẫu TA có phái các vị Thiên Thần xuống gặp họ, cho người chết nói chuyện được với họ và tập trung tất cả mọi thứ (mà họ yêu cầu) trước mặt họ thì họ vẫn sẽ không tin tưởng trừ phi Allah muốn (hướng dẫn họ), bởi đa số bọn họ là những kẻ ngu muội.
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Bạn đang đọc phần chú giải Kinh Qur'an cho nhóm các câu này. 6:111 đến 6:112
Они допустили величайшую ошибку, когда решили, что смогут обратиться в правую веру самостоятельно, и не стали полагаться на Аллаха. Ведь они не могут уверовать самостоятельно, даже если ангелы сойдут к ним, чтобы подтвердить миссию Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, или мертвецы заговорят с ними, чтобы убедить их в истинности воскрешения после смерти, или все сущее во Вселенной соберется перед ними, чтобы засвидетельствовать правдивость всего, что проповедовал Божий посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Никакие великие чудеса не обратят их в верующих, пока того не пожелает Аллах, однако большая часть их не понимает этого, и поэтому они полагают, что смогут уверовать, как только им покажут знамение. Благоразумие и знания раба проявляются тогда, когда он покоряется истине и пытается найти ее так, как этому научил Аллах, если он поступает в соответствии с истиной, просит Господа помочь ему на этом поприще, не полагается на собственные силы и способности и не требует показать ему знамения, которые не принесут ему никакой пользы.