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Al-An'am
108
6:108
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذالك زينا لكل امة عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبيهم بما كانوا يعملون ١٠٨
وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍۢ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١٠٨
وَلَا
تَسُبُّواْ
ٱلَّذِينَ
يَدۡعُونَ
مِن
دُونِ
ٱللَّهِ
فَيَسُبُّواْ
ٱللَّهَ
عَدۡوَۢا
بِغَيۡرِ
عِلۡمٖۗ
كَذَٰلِكَ
زَيَّنَّا
لِكُلِّ
أُمَّةٍ
عَمَلَهُمۡ
ثُمَّ
إِلَىٰ
رَبِّهِم
مَّرۡجِعُهُمۡ
فَيُنَبِّئُهُم
بِمَا
كَانُواْ
يَعۡمَلُونَ
١٠٨
Các ngươi (những người có đức tin) chớ đừng xúc phạm (thần linh) mà họ cầu nguyện ngoài Allah, bởi lẽ (như thế) thì họ (có cớ) xúc phạm Allah một cách thiếu hiểu biết. Như thế đó, mỗi cộng đồng, TA tô điểm cho hành vi của họ (để họ tưởng đó là tốt), rồi sau đó họ sẽ trở về trình diện Thượng Đế của họ, và Ngài sẽ cho họ biết những gì họ đã từng làm.
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Al-Sa'di
В этом аяте Аллах запретил правоверным совершать поступок, который, в принципе, является дозволенным и даже законным. Речь идет о поношении богов, которым многобожники поклоняются наряду с Аллахом. Безусловно, оскорбление этих богов и презрительное отношение к ним приближает человека к Аллаху, однако это может спровоцировать многобожников на оскорбление Господа миров, имя Которого рабы обязаны оберегать от любых пороков, недостатков, оскорблений и поношений. Аллах запретил оскорблять языческих богов, потому что язычники яростно защищают свою религию и отстаивают свои воззрения и потому что каждому народу его деяния кажутся правильными и прекрасными. Многобожники считают себя правыми и ни перед чем не остановятся для того, чтобы защитить свои взгляды. И если мусульмане станут оскорблять их богов, то в ответ они могут оскорбить Аллаха, Господа миров, почтением к Которому преисполнены сердца как праведников, так и грешников. Когда же наступит День воскресения, все творения вернутся к Аллаху и предстанут перед Ним вместе со своими деяниями, и тогда Он поведает им о том добре и зле, которое они совершили. Этот прекрасный аят является основанием для религиозного правила, согласно которому все поступки определяются последствиями, к которым они могут привести. И если дозволенный поступок может привести к дурным последствиям, то он становится запрещенным.