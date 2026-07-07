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Adh-Dhariyat
42
51:42
ما تذر من شيء اتت عليه الا جعلته كالرميم ٤٢
مَا تَذَرُ مِن شَىْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ٤٢
مَا
تَذَرُ
مِن
شَيۡءٍ
أَتَتۡ
عَلَيۡهِ
إِلَّا
جَعَلَتۡهُ
كَٱلرَّمِيمِ
٤٢
(Trận cuồng phong) không chừa bất cứ thứ gì khi nó ùa đến, ngoại trừ việc để lại những đống vụn nát.
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Tafsir Ibn Kathir
Bạn đang đọc phần chú giải Kinh Qur'an cho nhóm các câu này. 51:39 đến 51:46
گناہ گاروں کا انجام ٭٭
no t
(fseer
صفحہ نمبر8815
no t
(fseer
صفحہ نمبر8816
no t
(fseer
صفحہ نمبر8817