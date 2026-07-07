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Adh-Dhariyat
41
51:41
وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الريح العقيم ٤١
وَفِى عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ٤١
وَفِي
عَادٍ
إِذۡ
أَرۡسَلۡنَا
عَلَيۡهِمُ
ٱلرِّيحَ
ٱلۡعَقِيمَ
٤١
Và ở đám dân ‘Ad (là một dấu hiệu làm bài học cho những ai sợ sự trừng phạt đau đớn), khi TA gởi một trận cuồng phong đến trừng phạt chúng.
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Qiraat
Hadith
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العربية
Al-Sa'di
Адиты - это известный в прошлом народ, который отказался уверовать в пророка Худа, за что Аллах наслал на них сильный ветер, который не принес с собой ничего, кроме зла.