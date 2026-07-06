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Adh-Dhariyat
28
51:28
فاوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم ٢٨
فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةًۭ ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَـٰمٍ عَلِيمٍۢ ٢٨
فَأَوۡجَسَ
مِنۡهُمۡ
خِيفَةٗۖ
قَالُواْ
لَا
تَخَفۡۖ
وَبَشَّرُوهُ
بِغُلَٰمٍ
عَلِيمٖ
٢٨
(Không thấy các vị khách ăn), Ibrahim lo sợ trong lòng. (Thấy vẻ lo sợ của Ibrahim), họ nói: “Ngươi đừng lo sợ!” Và họ báo cho Y tin mừng về một đứa con trai hiểu biết.
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Al-Sa'di
Они обрадовали его вестью о знающем мальчике. Ибрахим второпях отправился к семье, чтобы принести гостям угощение. Он вернулся с жирным теленком и предложил гостям отведать его. Когда же он увидел, что они не собираются есть, то заволновался, но ангелы успокоили его и обрадовали вестью о рождении мудрого сына Исхака.