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يوسف
9
12:9
اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين ٩
ٱقْتُلُوا۟ يُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًۭا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا۟ مِنۢ بَعْدِهِۦ قَوْمًۭا صَـٰلِحِينَ ٩
قْتُلُوْا
یُوْسُفَ
اَوِ
اطْرَحُوْهُ
اَرْضًا
یَّخْلُ
لَكُمْ
وَجْهُ
اَبِیْكُمْ
وَتَكُوْنُوْا
مِنْ
بَعْدِهٖ
قَوْمًا
صٰلِحِیْنَ
۟
(چنانچہ) قتل کر دو یوسف کو یا اسے پھینک آؤ (دور) کسی علاقے میں تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہوجائے اور پھر اس کے بعد نیک بن جانا
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Rebar Kurdish Tafsir
{براكانی لە حەسودیدا پیلان بۆ كوشتنی یوسف پێغەمبەر -
صلی الله علیه وسلم
- دادەڕێژن} [
اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا
] وتیان: یوسف بكوژن یاخود له زهوییهكدا فڕێى بدهن [
يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ
] ئهو كاته ڕووی باوكمان تاك و تهنها بۆ ئێمه دهبێت و ڕوو ئهكاته ئێمهو تهنها ئێمهی خۆش ئهوێت خۆشهویستیهكی تهواو [
وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (٩)
] له دوای كوشتنی یوسف یاخود له دوای ئهو تاوانهی كه ئهنجامی ئهدهین ئهو كاته ئهبینه كهسانێكی چاك له گوێڕایهڵی و عیبادهت و دینداریدا، یاخود تهوبه دهكهین.