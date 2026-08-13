سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
سائن ان کریں۔
زبان منتخب کریں۔
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
تفسیر: يوسف 12:85
يوسف
85
12:85
قالوا تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين ٨٥
قَالُوا۟ تَٱللَّهِ تَفْتَؤُا۟ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَـٰلِكِينَ ٨٥
قَالُوْا
تَاللّٰهِ
تَفْتَؤُا
تَذْكُرُ
یُوْسُفَ
حَتّٰی
تَكُوْنَ
حَرَضًا
اَوْ
تَكُوْنَ
مِنَ
الْهٰلِكِیْنَ
۟
انہوں نے کہا : (ابا جان !) اللہ کی قسم آپ تو یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ یا تو (اسی صدمے میں) گھل جائیں گے یا فوت ہوجائیں گے
تفاسیر
لیئرز
اسباق
تدبرات
جوابات
قرأت
حدیث
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ
] وتیان: سوێند به خوای گهوره تۆ بهردهوام بیری یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- ئهكهیت و خهفهتی لێ ئهخۆی [
حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا
] تا لهش و عهقڵت بێهێز دهبێت و لهناو دهچێت [
أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ (٨٥)
] یان ههر ئهمریت و تیا ئهچی ئهوهنده خهفهت ئهخۆیت و ئهوهنده بۆی ئهگری (بهزهییان به باوكیاندا هاتهوهو ویستیان بێدهنگى بكهن).