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تفسیر: يوسف 12:83
يوسف
83
12:83
قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم ٨٣
قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًۭا ۖ فَصَبْرٌۭ جَمِيلٌ ۖ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَنِى بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٨٣
قَالَ
بَلْ
سَوَّلَتْ
لَكُمْ
اَنْفُسُكُمْ
اَمْرًا ؕ
فَصَبْرٌ
جَمِیْلٌ ؕ
عَسَی
اللّٰهُ
اَنْ
یَّاْتِیَنِیْ
بِهِمْ
جَمِیْعًا ؕ
اِنَّهٗ
هُوَ
الْعَلِیْمُ
الْحَكِیْمُ
۟
آپ نے فرمایا : (نہیں !) بلکہ تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک کام آسان کردیا ہے پس صبر ہی بہتر ہے ہوسکتا ہے اللہ ان سب کو لے آئے میرے پاس۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے
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العربية
Al-Sa'di
Когда они вернулись к отцу и рассказали ему о случившемся, его охватила еще большая печаль. Он был настолько удручен горем, что обвинил своих сыновей в случившемся так, как он это сделал в первый раз. Он сказал: «Вы сами придумали эту историю, но я еще раз проявлю терпение и не стану сетовать на судьбу и жаловаться творениям». Его печаль была безгранично велика, однако он не потерял надежды на помощь Аллаха и сказал: «Может быть, Аллах возвратит мне Йусуфа, Беньямина и их старшего брата, который остался в Египте. Воистину, Аллаху прекрасно известно о моем положении и о том, как я нуждаюсь в облегчении и Божьей милости. Он назначил срок для каждого события, и этот срок полностью соответствует Его божественной мудрости».