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تفسیر: يوسف 12:82
يوسف
82
12:82
واسال القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون ٨٢
وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِى كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِىٓ أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ ٨٢
وَسْـَٔلِ
الْقَرْیَةَ
الَّتِیْ
كُنَّا
فِیْهَا
وَالْعِیْرَ
الَّتِیْۤ
اَقْبَلْنَا
فِیْهَا ؕ
وَاِنَّا
لَصٰدِقُوْنَ
۟
آپ اس بستی (والوں) سے پوچھ لیں جس میں ہم تھے اور اس قافلے (والوں) سے جن کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ اور ہم (اپنے بیان میں) بالکل سچے ہیں
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[
وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا
] وه پرسیار بكه له خهڵكی میصر كه ئێمه لهوێ بووینه [
وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٨٢)
] وه ئهو كاروانهیشی كه لهگهڵیاندا هاتین پرسیار لهوانیش بكه كه ئێمه ڕاستگۆین لهو قسانهی كه ئهیكهین كه دزی كردووهو بردوویانه.