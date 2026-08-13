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تفسیر: يوسف 12:80
يوسف
80
12:80
فلما استياسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ٨٠
فَلَمَّا ٱسْتَيْـَٔسُوا۟ مِنْهُ خَلَصُوا۟ نَجِيًّۭا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًۭا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِى يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِىٓ أَبِىٓ أَوْ يَحْكُمَ ٱللَّهُ لِى ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَـٰكِمِينَ ٨٠
فَلَمَّا
اسْتَیْـَٔسُوْا
مِنْهُ
خَلَصُوْا
نَجِیًّا ؕ
قَالَ
كَبِیْرُهُمْ
اَلَمْ
تَعْلَمُوْۤا
اَنَّ
اَبَاكُمْ
قَدْ
اَخَذَ
عَلَیْكُمْ
مَّوْثِقًا
مِّنَ
اللّٰهِ
وَمِنْ
قَبْلُ
مَا
فَرَّطْتُّمْ
فِیْ
یُوْسُفَ ۚ
فَلَنْ
اَبْرَحَ
الْاَرْضَ
حَتّٰی
یَاْذَنَ
لِیْۤ
اَبِیْۤ
اَوْ
یَحْكُمَ
اللّٰهُ
لِیْ ۚ
وَهُوَ
خَیْرُ
الْحٰكِمِیْنَ
۟
پھر جب وہ یو سف سے مایوس ہوگئے تو علیحدگی میں جا کر مشورہ کرنے لگے ان کے بڑے نے کہا : کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کے نام پر پختہ عہد لیا ہوا ہے اور (کیا تم نہیں جانتے) جو زیادتی اس سے پہلے تم یوسف کے معاملے میں کرچکے ہو اب میں تو اس سر زمین سے نہیں ہلوں گا یہاں تک کہ میرے والد خود مجھے اجازت دے دیں یا پھر اللہ ہی میرے بارے میں کوئی فیصلہ کردے اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا
] كاتێك بێ ئومێد بوون له یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- ڕۆیشتن له خهڵكى جیا بوونهوهو به چپهو چپ و نهێنی بهیهكهوه قسهیان كرد [
قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ
] گهورهكهیان (ئهوهى كه پێشتریش وتى یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- مهكوژن و بیخهنه ناو بیرهكهوه) پێی وتن: ئایا نازانن كه باوكتان عههدو بهڵێنی لێ وهرگرتوون به خوای گهوره كه سوێندتان بۆ خوارد به خوای گهوره كه ئهبێ كوڕهكهی بپارێزن و بۆى بگهڕێننهوه [
وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ
] وه پێشتریش كه كهمتهرخهمیتان كرد له حهقی یوسفدا -
صلی الله علیه وسلم
- [
فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي
] وه من ئهم زهوی میصره بهجێ ناهێڵم و لێی ئهمێنمهوه تا مهگهر باوكم ئیزنم بدات و بڵێ: وهرهوه ئهو كاته دێمهوه [
أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي
] یان خوای گهوره بڕیارێكی تر بدات بهوهی كه بتوانم براكهم ڕزگار بكهم و بیهێنمهوه [
وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (٨٠)
] وه خوای گهوره باشترین بڕیاردهره.