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يوسف
65
12:65
ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هاذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير ذالك كيل يسير ٦٥
وَلَمَّا فَتَحُوا۟ مَتَـٰعَهُمْ وَجَدُوا۟ بِضَـٰعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا۟ يَـٰٓأَبَانَا مَا نَبْغِى ۖ هَـٰذِهِۦ بِضَـٰعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍۢ ۖ ذَٰلِكَ كَيْلٌۭ يَسِيرٌۭ ٦٥
وَلَمَّا
فَتَحُوْا
مَتَاعَهُمْ
وَجَدُوْا
بِضَاعَتَهُمْ
رُدَّتْ
اِلَیْهِمْ ؕ
قَالُوْا
یٰۤاَبَانَا
مَا
نَبْغِیْ ؕ
هٰذِهٖ
بِضَاعَتُنَا
رُدَّتْ
اِلَیْنَا ۚ
وَنَمِیْرُ
اَهْلَنَا
وَنَحْفَظُ
اَخَانَا
وَنَزْدَادُ
كَیْلَ
بَعِیْرٍ ؕ
ذٰلِكَ
كَیْلٌ
یَّسِیْرٌ
۟
اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی پونچی انہیں لوٹا دی گئی ہے وہ پکار اٹھے : ابا جان ! ہمیں اور کیا چاہیے ؟ یہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے (اب ہم جائیں گے) اور اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ زیادہ لائیں گے۔ یہ (ایک اضافی) بوجھ (لانا تو اب) بہت آسان ہے
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ
] دواتر كه شتومهكهكانیان كردهوه بینیان ئهو شتانهی كه لهگهڵ خۆیان بردوویانه بۆ ئهوێ خواردنی پێ بكڕن ههمووی گهڕێندراوهتهوه بۆیان [
قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا
] وتیان: ئهی باوكه ئێمه چیمان لهم وهزیره دهوێت ئهوهتا شتومهكی خۆمانی بۆ گهڕاندوینهتهوه [
وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا
] ئهگهر براكهمان لهگهڵمان بنێری خواردنی زیاتر دێنین، وه براكهشمان ئهپارێزین [
وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ
] وه باری حوشترێك خواردن زیاتر لهگهڵ خۆماندا ئههێنین [
ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (٦٥)
] ئهم زیادهیهیش بۆ پاشاكه یان بۆ یوسف سووك و ئاسانه بهلایهوه كه بمانداتێ و لای قورس نیه.